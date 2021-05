Dynamo Dresdens Trainer Alexander Schmidt fühlte sich am Sonnabend im knallgelben und bierduschengetränkten Aufstiegsshirt sichtlich wohl: »Gelb mit Bier steht mir gut«, sagte der Kurzzeitcoach von Dynamo Dresden, der erst vor wenigen Wochen zu diesem Amt gekommen war. Mit einem 4:0-Erfolg gegen Türkgücü München hatte sich seine Elf zuvor den Wiederaufstieg in die Zweitklassigkeit gesichert. Die Versetzung nach oben geht vollkommen in Ordnung: Seit dem 15. Spieltag führte Dynamo die Drittligatabelle an und verlor den Platz an der Sonne nur kurzzeitig vor Monatsfrist, als man mit einigen Nachholspielen in Rückstand war. Nichtsdestotrotz kostete dies seinerzeit Markus Kauczinski den Trainerjob. Schmidt erinnerte in der Stunde des Triumphs nun an ihn: »Markus, das...