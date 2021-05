Die Tricks der Lebensmittelindustrie

Essen ist nicht so wichtig, Trinken ist viel wichtiger. Auch mit Wasser lässt sich viel Unsinn anstellen, aber eben doch nicht soviel wie mit Eiweiß und Geschmacksverstärkern: In der Sendung geht es um Billigpesto, Fake-Garnelen, Dosensuppe und um den auch im intellektuellen Bereich zu beobachtenden Trend, hochwertige Zutaten durch billige zu ersetzen. Ein Beispiel liefert die modifizierte Stärke – sie steckt in den meisten Industrieprodukten.

ZDF, 20.15 Uhr

Quarks: Intersexualität

Warum es mehr als zwei Geschlechter gibt

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat 2019 beschlossen, dass im Geburtenregister ein dritter Geschlechtseintrag möglich ist. Es werden Menschen nicht mehr nur in weiblich und männlich aufgeteilt, sondern können auch anders oder divers sein. Mode...