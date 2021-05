Leergefegte Strände

Wer in den vergangenen zehn Jahren in Griechenland einen Teil seiner Geschäfte oder seines Handwerks nicht vor den Steuereintreibern in Athen versteckte, konnte kaum überleben. Die »Memoranden«, mit denen die europäischen Freunde – allen voran Deutschland – den griechischen Staat zwangen, für den »Schuldendienst« und die Rettung der Banken beispielsweise Renten um bis zu 50 Prozent zu kürzen, die Sozialdienste weitgehend zu zerstören und den jungen Menschen nahezu jede berufliche Perspektive zu nehmen, trieben die meisten kleinen Betriebe in die Illegalität bescheidener Steuerhinterzieher. Den vorläufigen Schlussstrich unter ein böses Jahrzehnt, in dem mehr als eine halbe Million junger Männer und Frauen das Land verließen, zog die Covid-19-Pandemie. Sie legte im vergangenen Jahr die wichtigste, weil einzig nennenswerte Industrie, den Tourismus, lahm. Am vergangenen Wochenende beendete die rechte Regierung des Premierministers Kyriakos Mitsotakis die rest...