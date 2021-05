Auf absteigendem Ast

Nachdem die sich als hippe Jugendbewegung inszenierenden »Identitären« im Oktober 2012 in Frankreich gegründet worden waren, folgten schnell auch Faschisten in anderen europäischen Ländern dem Vorbild. Die aktuelle Ausgabe der Lotta. Antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen widmet ihren Schwerpunkt der neurechten »Identitären Bewegung« (IB) in der BRD. Diese suchte mit offensiver Öffentlichkeitsarbeit insbesondere in Onlinemedien die Aufmerksamkeit eines vor allem jungen Publikums. Erinnert sei an die Besteigung des Brandenburger Tors 2016 in Berlin durch Anhänger der IB, die dort ein Transparent mit dem Spruch »Sichere Grenzen – Sichere Zukunft« aufspannten und damit für das europäische Abschottungsregime agitierten.

Nach rund acht Jahren seit Gründung der IB ließe sich Britta Kremers Einleitung zufolge sagen, »dass es insbesondere durch kontinuierliche antifaschistische Au...