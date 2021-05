Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Irgendwann bricht man unter dieser Last zusammen« Internationaler Tag der Pflegenden: Schwierige Arbeitsbedingungen, viele geben Beruf auf. Gespräch mit Charlotte Maier Annuschka Eckhardt Seit Beginn der Coronapandemie wird intensiv über Pflege und Pflegekräfte diskutiert. Sie haben jahrelang in dem Beruf gearbeitet. Wie kam es dazu, dass Sie das heute nicht mehr tun? Die körperliche Belastung war extrem hoch, und das permanent. Für ältere Pflegekräfte ist das eigentlich kaum zu bewältigen. Viele haben jahrelang Rückenprobleme, häufig auch Bandscheibenvorfällen. Ich selbst habe 2018 einen Bandscheibenvorfall erlitten. Dazu kommt der Personalmangel: Ich habe schon in meiner Ausbildung erlebt, wie die Belastung für einzelne, gerade junge Leute, immer größer wurde. Irgendwann bricht man unter dieser Last zusammen, und das ist mir im November 2020 auch passiert. Was hat Ihren Arbeitsalltag besonders erschwert? Der Personalschlüssel war viel zu gering: Bei uns waren im Schnitt zwei Personen für 22 Schwerstkranke zuständig. Es war generell schon kaum möglich, das Arbeitspensum zu schaffen. Nur das Mindeste zu tun brachte uns schon an unsere Grenzen...

