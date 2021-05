Der Druck steigt weiter

Die Spielzeit der dritten Liga neigt sich langsam ihrem Ende zu, was Rechenakrobaten auf den Plan ruft, so eng ist die Tabellenlage sowohl im sonnigen, gleichwohl zugigen Obergeschoss als auch an der kalten Kellertür, wo es muffig nach Vergessen riecht.

Die einstmals glorreichen Lauterer, die sogar mal Deutscher Meister waren, zeigten im ersten Kellerduell gegen Uerdingen so etwas wie Grandezza. Nach frühem Rückstand zogen sie ihre offensive Strategie durch und kamen zu einem verdienten 4:1, bei dem der Außenverteidiger Philipp Hercher nicht nur den Anschluss schoss, sondern auch zwei weitere Treffer vorbereitete. Da der schon feststehende Absteiger Unterhaching überraschend bei den »kleinen« Bayern siegte (2:1) und auch Lübeck als Vorletzter sein Auswärtsspiel gegen Meppen gewann (2:0), verbessern sich die Chancen des 1. FCK auf den Klassenerhalt bei vier Punkten Vorsprung auf Uerdingen enorm. Für den Dramaklub Kaiserslautern spricht au...