Gegründet 1947 Sa. / So., 8. / 9. Mai 2021, Nr. 106

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vom Führer persönlisch unnerschriwwe! Im Geheimarchiv des DFB Gerhard Henschel Soeben ist im Verlag Hoffmann & Campe Gerhard Henschels Krimi »SoKo Fußballfieber« erschienen. Ihm ist das folgende Kapitel entnommen, es erscheint mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag. (jW) Ein Durchsuchungsbeschluss, der ihm den Zugriff auf die Zentralverwaltung des Deutschen Fußballbundes gestattete: Ja, wäre nett, dachte Kommissar Gerold, aber er war kein Traumtänzer. Der Frankfurter Staatsanwaltschaft hätte er natürlich erzählen können, dass er die flüchtige Begegnung mit dem Zeugen Onur Lütfi Kasapoglu in Istanbul einem Schmierakel auf der Innenseite einer Spindtür in Casablanca zu verdanken habe … und dass er von Kasapoglu auf ein verdächtiges Dokument im Geheimarchiv des DFB hingewiesen worden sei … aber ebensogut hätte er versuchen können, sich beim Trainer der U-23-Junioren um den Mittelstürmerposten zu bewerben. Gerold ging anders vor. Er rief beim DFB an, gab sich als Stipendiat der Heidelberger Stiftung für Frauen- und Geschlec...

Artikel-Länge: 12135 Zeichen

