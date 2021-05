Scheinhinrichtungen und Folter

Sie wissen, was sie tun: Immer wieder gehen griechische und kroatische Grenzbeamte gewaltsam gegen Geflüchtete vor, um deren Weg nach Westeuropa zu verhindern. Dazu bedienen sich die Einsatzkräfte auch sogenannter Pushbacks, der illegalen Zurückweisung und Abschiebung von Schutzsuchenden, ohne ihnen zu ermöglichen, einen Asylantrag zu stellen. Einher geht diese Praxis mit Gewalt, wie das Border Violence Monitoring Network (BVMN) in einem in dieser Woche veröffentlichen Bericht dokumentiert. Das BVMN ist ein 2016 gegründeter Zusammenschluss von Hilfsorganisationen, die sich in den Balkanländern für Geflüchtete engagieren.

Der nun herausgebrachte Bericht umfasst 286 gut dokumentierte Zeugenaussagen aus dem Jahr 2020. Die zusammengetragenen Beweise zeigten, so die Verfasser, »dass die systematische Gewaltanwendung durch kroatische und griechische Behörden in vielen Fällen als Folter oder unmenschliche und erniedrigende Behandlung angesehen werden kann«. Die d...