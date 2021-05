Re: Durchhalten in der Krise

Die Pandemie und die Psyche

Je länger der Lockdown währt, desto mehr leiden vor allem junge Leute, Familien und Menschen mit psychischen Vorerkrankungen unter dem Wegfall der normalen Tagesstruktur. Was hilft in der Krise? D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Die neue Rechte

Wahn vom homogenen Volk

Wer die Theorien, Ziele und Strategien der »neuen Rechten« verstehen will, muss ihre Geschichte und ihre Vordenker kennen. So »neu«, wie sich gern geben, sind die Protofaschisten nicht. Denn von der Weimarer Republik bis in unser modernes Internetzeitalter zeigt sich eine durchgängige, personelle und ideologische Linie. Aber die ziehen hierzulande nur wenige. D 2021.

3sat, 20.15 Uhr

Angeschossen und ­abgeschoben

Gerhard Trabert, ein Arzt aus Mainz, konnte sich bei seinen zahlreichen Aufenthalten auf Lesbos ein Bild von der katastrophalen Situation dort...