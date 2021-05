Fatale Verweigerung

Am Donnerstag, dem 7. Mai 1981, stand Belfast still. Zwei Tage zuvor war das Belfaster IRA-Mitglied Robert »Bobby« Sands nach 66 Tagen im Hungerstreik gestorben. Die Welt schaute damals auf Belfast, und Sands wurde zum Symbol des antiimperialistischen Kampfs in den ausgehenden »langen 1970ern« – Straßenzüge im Iran, in Italien, Frankreich und auf Kuba wurden nach ihm benannt. Der damalige Leiter des Brüsseler Auslandsbüros der irisch-republikanischen Sinn Féin, Richard Behal, erinnert sich, dass er im Frühjahr 1981 zu einer Kundgebung im postrevolutionären Portugal als Redner geladen war: »Als ich ankam, konnte ich es nicht glauben – 30.000 waren auf der Straße, um für Bobbys Freiheit zu demonstrieren.«

Doch an diesem 7. Mai interessierte die katholisch-nationalistische Bevölkerung nicht, was die Welt über Sands dachte: »Bobby ist für Leute wie uns gestorben, und deshalb bin ich hier«, erklärt eine Frau vor der Kamera des irischen Rundfunks RTÉ. Sechs Kilo...