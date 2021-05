Gewinneverschieber des Tages: Amazon

Ach, könnte diese Krise doch für immer dauern. Monopole erfreuen sich an billigeren Löhnen, einem Heer von Erwerbslosen, das um immer weniger Arbeitsplätze buhlt. Und auch der letzte kleine Tante-Emma-Laden wird in die Insolvenz gedrückt, so dass die Großkonzerne sich deren Geschäfte einverleiben können.

Deshalb liebt Amazon die Pandemie. In der EU hat der Onlineriese im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz in Höhe von 44 Milliarden Euro erzielt – und dafür am Firmensitz in Luxemburg nicht einen Cent Steuern abdrücken müssen. Der Guardian mac...