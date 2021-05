Le Pen im Anmarsch

Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich zeichnet sich »Sicherheit« als eines der Kernthemen des Wahlkampfes ab. Unter diesen Vorzeichen wurde am Ende der 1.-Mai-Demonstration am Sonnabend in Paris der Zug der Gewerkschaft CGT von einem Dutzend Vermummten angegriffen. Die CGT-Vertreter wurden geschlagen und beworfen, der Lautsprecherwagen mit dem Schriftzug »CGT collabo« beschmiert. 21 Gewerkschafter wurden verletzt, davon vier schwer. Ein »skandalöser« Vorfall, so der Vorsitzende der Organisation, Philippe Martinez, gleichentags im Interview mit dem Fernsehsender BFM TV.

Wer hinter den Angriffen steckt, ist noch unklar. Die Teilnehmer der alljährlich stattfindenden reaktionären Gegenveranstaltung der ultrarechten Partei Rassemblement National (RN) durften jedenfalls ungestört der Ansprache ihrer Chefin Marine Le Pen zuhören. Die Faschistenführerin stellte die »rebellierende Jugend« in den Mittelpunkt ihrer Rede und versprach, wenn sie als Präsi...