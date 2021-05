Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wohnkonzern als PR-Abteilung Vonovia erhöht Gewinne und präsentiert sich als sozialer Wohltäter und Klimaretter Philipp Metzger Das Ergebnis ist da: Am Dienstag stellte der größte deutsche börsennotierte Wohnkonzern Vonovia in Bochum seine Quartalszahlen vor. Gute Nachrichten für Aktionäre: Der Gesamtumsatz stieg im Vorjahresvergleich um fast 15 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro. Kurzum: Der Konzern bleibt Krisengewinnler und kassiert weiter bei Mietern ab. Die politisch Verantwortlichen hierzulande haben bisher wenig unternommen, Mieterrechte zu stärken. Was soll da auch schiefgehen? Um den Profit bei Vonovia zu maximieren, braucht es wenig Talent, selbst schlechte Manager schaffen das. Oder wie es der Konzernchef Rolf Buch am Dienstag ausdrückte: Man verfüge eben über ein »stabiles, langweiliges Geschäftsmodell«. Im Gegensatz zum Boss des zweitgrößten Wohnkonzerns Deutsche Wohnen, Michael Zahn, ist Buch clever. Das wird anhand des Umgangs mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das jüngst den Mietendeckel in Berlin kippte, deutlich. Während der Berliner Konkurrent auf die Nac...

