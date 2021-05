Staatlich verkannte Gefahr

Täglich werden in der Bundesrepublik drei bis vier rassistisch oder antisemitisch motivierte Gewalttaten verübt. Der Dachverband der unabhängigen Beratungsstellen für Betroffene, der VBRG, veröffentlichte am Dienstag in Berlin seine Bilanz zum Ausmaß im Coronajahr 2020. Neben neun Todesopfern des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau verloren demnach zwei Menschen durch homofeindlich motivierte Gewalt ihr Leben. In den acht Bundesländern, in denen die Beratungsstelle »Opferschutzperspektiven« Fälle dokumentierte, wurden insgesamt 1.322 Angriffe registriert. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl lediglich um rund 20 Fälle. Von den 1.922 direkt von diesen Taten Betroffenen seien fast ein Fünftel besonders schutzbedürftige Kinder und Jugendliche. »Das sind zum Beispiel Fälle auf dem Spielplatz, da werden Kinder durch Erwachsene unter rassistischen Beleidigungen geschlagen«, sagte Judith Porath, Vorstand des VBRG am Dienstag in Berlin.

Rund zwei Drittel al...