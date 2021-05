Berufskalender

Eine Freundin schrieb mir, sie hätte in der 20. KW einige Tage frei. Ich schrieb zurück: »Was heißt KW?« – »Kalenderwoche! Kennst du das nicht?« Wann die 20. Kalenderwoche sei, mochte ich sie danach gar nicht mehr fragen, ich ­googelte. Im »Karpfenkalender«, in dem es um tote Karpfen in den Händen von lebendigen Mädchen in nassen T-Shirts geht, fehlte ausgerechnet der Monat mit der 20. KW. Aber im »Feuerwehrfrauenkalender« wurde ich fündig. In diesem Kalender findet man pro Monat eine oder mehrere halbnackte Feuerwehrfrauen (»zum Feueranfachen«) zusammen mit allerhand modernen Geräten, die man heute zum »Feuerlöschen« so braucht.

Ich war da auf ein ebenso seltsames wie expandierendes Marktsegment bei den »Terminplanern« gestoßen. Man kennt ja vor allem den berühmten Pirelli-Kalender – sozusagen den Vater aller Pin-up-Kalender. Dessen Herausgeber, der italienische Reifenkonzern (an dem neuerdings der russische Ölkonzern Rosneft beteiligt ist), will ihn nun,...