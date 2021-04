Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die »Verbrechen« der Kommune Arbeiter und Angestellte organisierten 1871 die Verwaltung von Paris und sicherten den Alltag. Auszug aus Lissagarays Geschichte des Aufstandes Am 20. April hatte die Kommune beschlossen, das Exekutivkomitee durch die Delegierten der neun Komitees zu ersetzen, die sich in die Verwaltung teilten. Diese Komitees waren sehr vernachlässigt worden. Wie sollte man auch den täglichen Sitzungen im Stadthause, im Komitee und der Mairie des Bezirks genügen – die Kommune hatte ihre Mitglieder nämlich noch mit der Verwaltung ihrer Bezirke betraut. (...) Zwei dieser Delegationen verlangten nur den nötigen guten Willen: die Verpflegung und die öffentlichen Arbeiten. Die Verpflegung der Stadt geschah durch die neutrale Zone, wo Herr Thiers, der Paris aushungern wollte, das Angebot von Lebensmitteln nicht verhindern konnte. Die öffentlichen Arbeiten litten nicht allzu stark. Vier Delegationen: Finanzen, Krieg, öffentliche Sicherheit und Auswärtiges verlangten besondere Fähigkeiten. Drei Delegationen sollten das Wesen der Revolution zum Ausdruck bringen: Unterricht, Justiz und Arbeit und Handel. Alle Delegierten, ...

