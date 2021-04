Re: Das Vieh muss weg!

Niederländische Bauern in der Klimakrise

Die Landwirtschaft und insbesondere die Viehhaltung stoßen in den Niederlanden doppelt so viel Stickstoff aus wie der Verkehr und die Industrie zusammen. Die Regierung kaufte nun Hunderte Höfe auf, um des Stickstoffproblems Herr zu werden. Zudem haben 500 Schweinebauern aus der Region Brabant einen Plan für die Zukunft – aus ihren Schweinemastbetrieben sollen Altenpflegeeinrichtungen werden. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Berlin und Brandenburg unterm Hakenkreuz

Unsere Vorfahren als Hobbyfilmer: Sie besuchten den Berliner Zoo, sie filmten im Wintergarten-Varieté und zur Kirchweihe in der Prignitz. Und bei aller Privatheit blitzt ständig das NSDAP-Parteiabzeichen am Revers, auf jedem öffentlichen Gebäude, an jedem Ausflugsdampfer weht die Hakenkreuzfahne. Aber man will ja nichts gewusst haben. Folge eins behandelt die Zeit von 1933 bis 1939. D 2019.

RBB, 20...