Harloff, Kube

Wenn es zuwenig Kitaplätze gibt und die Großeltern nicht greifbar sind, bringt man den Nachwuchs auch schon mal mit zur Arbeit. Etwas leichter als anderswo geht es in künstlerischen Berufen. So nahm der Hamburger Regisseur Jan Harloff in den 70er Jahren seine kleinen Söhne Fabian und Marek einfach mit in die »Sesamstraße«. Sie tobten gern in den Kulissen herum. »Wer hinter der Kamera herumtoben kann, kann das auch vor der Kamera«, meinte Harloff, und da begann die bis heute währende Schauspielkarriere der beiden. Während Fabian im vergangenen Jahr 50 Jahre alt wurde, kann Marek am Donnerstag dieses Jubiläum begehen. Beide haben einen Hang zur Musik (Marek wollte sogar mal Opernsänger werden) und in Bands gespielt, und beide standen auch ab und an gemeinsam vor der Kamera (z. B. »SK-Babies«, 1996). Marek hatte das Glück, die besseren Rollen ...