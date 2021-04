Re: Ein Staatsanwalt räumt auf

Jagd auf die Mafia in Kalabrien

In Kalabrien führt Generalstaatsanwalt Nicola Gratteri seinen Kampf gegen die mächtigste Mafia Europas. Er ließ fast 350 ’Ndrangheta-Mitglieder und ihre Helfer in Politik und Verwaltung verhaften. Gratteri steht allerdings ziemlich allein da, weil viele seiner Vorschläge zur Mafiabekämpfung auf rechtsstaatlich wackliger Grundlage stehen. Mit dieser Radikalisierung Hand in Hand geht, dass Teile der italienischen Eliten einen entschlossenen Kampf gegen die Killer verhindern. Leidtragende sind die Menschen im Mezzogiorno, denen grundsätzliche Bürgerrechte vorenthalten werden. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Der Maulwurf

Undercover in Nordkorea

In einem zehnjährigen geheimen Einsatz begeben sich zwei Männer nach Nordkorea. Sie wollen Nordkoreas Verstrickungen in den internationale...