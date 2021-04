Re: Flüchtlinge in der Türkei

Die Gestrandeten von Istanbul

Angestachelt vom türkischen Regime, strömten Ende Februar 2020 Zehntausende Flüchtlinge an die Grenze zu Griechenland. Auch die Syrerin Nadera war darunter. Seitdem wird sie vermisst. Ein Unfall? Oder wurde sie von Sicherheitskräften beim Grenzübertritt erschossen? Eine Spurensuche. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Fish Tank

Die 15jährige Mia lebt in prekären Verhältnissen an der englischen Ostküste. Als ihre Mutter Joanne den gutaussehenden Connor mit nach Hause bringt, scheint Licht in die düsteren Verhältnisse zu kommen. Dann schläft Connor mit Mia und verschwindet. Das rebellische Mädchen spürt ihn auf und entdeckt, dass er bereits eine Frau und eine Tochter hat. Mia bes...