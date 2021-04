Kuschel, Bois

Zwei Geschwister fahren in den Ferien auf einem Motorgüterschiff im Elbsandsteingebirge auf der Elbe mit. Da springt ihr Hund unbemerkt ins Wasser. Um ihn zu suchen, gehen sie an Land, verlaufen sich und treffen auf der anderen Seite der Grenze auf tschechische Kinder. Die Völkerverständigung hilft, den Hund wiederzufinden. Als kleine Schwester spielte Gerit Kling in »Hund über Bord« ihre erste Hauptrolle. Vor 50 Jahren wurde der Film als Gemeinschaftsproduktion des Berliner und des Prager Kurzfilmstudios gedreht. Regisseur Thomas Kuschel, den man auch als Moderator der »Flimmerstunde« kannte und der am Montag 80 wurde, erhielt dafür bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig ein Anerkennungsdiplom. Der Dokumentarfilmer hat 1975 noch einen Spielfilm über den Bauernkrieg gedreht, sich aber sonst vor allem mit musikalischen Themen hervorgetan. Von ihm gibt es Dokumentarfilme...