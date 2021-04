Das Atomkraftwerksgelände im Wyhler Wald in Baden-Württemberg ist nach einer langen Geschichte des Widerstands wieder im Gemeindebesitz. Muss die öffentliche Hand finanziell ausbaden, was der Konzern EnBW eingebrockt hat?

Nein, vielmehr schließt sich eine Widerstandsgeschichte, die vor fast einem halben Jahrhundert begann. Ich erlebe immer, dass die Umweltbewegung sagt, man habe zu wenige Erfolge. Das hat damit zu tun, dass man sie zu wenig feiert. 2021 geschieht, wofür wir lange gekämpft haben. Über den Verkaufspreis ist Stillschweigen vereinbart worden, vermutlich ist er aber nicht hoch. Das Gelände, direkt am Rhein an der französischen Grenze, wo einst eines der ersten Atomkraftwerke gebaut werden sollte, ist seit Jahren Naturschutzgebiet. 1975 versuchte die Landesregierung diesen Bau gegen die Anti-AKW-Bewegung mit einem Polizeieinsatz durchzusetzen. Dagegen gab es eine erfolgreiche Bauplatzbesetzung. Die Bevölkerung holte sich das Gelände zurück. In B...