Zum Inhalt dieser Ausgabe | Interessen nicht repräsentiert Verhältnis zwischen nordeuropäischen Staaten und indigenen Sámi bleibt angespannt. Ausbeutung von Siedlungsgebiet schreitet fort Gabriel Kuhn, Stockholm Es waren dramatische Bilder. Im April 2018 setzten schwedische Vollzugsbehörden in einem Waldstück im hohen Norden des Landes ein Goahti in Brand. Goahti sind traditionelle Behausungen der Sámi, klein und aus natürlichen Materialien gefertigt. Die 71jährige Eigentümerin, Anita Gimvall, sah bestürzt zu. Seit über 100 Jahren hätte ihre Familie dieses Goahti zur Jagd und zum Fischfang genutzt. Die schwedischen Behörden sahen es als »illegales Bauobjekt«. Der Fall steht für das Verhältnis zwischen den nordischen Nationalstaaten und den Sámi, der indigenen Bevölkerung des Nordens Europas. Der Kampf um das Land ist zentral. Im Zuge der Kolonialisierung Sápmis, dem historischen Siedlungsgebiet der Sámi, nahmen die nordischen Nationalstaaten dieses in Besitz und teilten es untereinander auf. Es ist reich an Wasserwegen, Holz und Mineralien. Weder Schweden noch Finnland haben das Übereinkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO ratifiziert. Dieses soll ...

Artikel-Länge: 3287 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen