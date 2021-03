Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hier kommt der Laschet, zieht die Notbremse! Hier kommt der Laschet Dusan Deak Die Antwort des kleinen Mannes kam prompt. Nachdem Kanzlerin Angela Merkel ihren Nachfolger als CDU-Parteichef Armin Laschet bei »Anne Will« öffentlich auf seine tatsächliche Größe zusammengefaltet (ca. 0,8 bis 0,9 Meter) und ihm offen mit kurzfristiger Änderung und Durchsetzung des Infektionsschutzgesetzes gedroht hatte, bekundete Laschet im Rahmen seiner montäglichen Pressekonferenz den festen Willen, die Notbremse zu betätigen und beim Überschreiten der 100er Inzidenz die vereinbarten Maßnahmen zu ergreifen. Viele der anwesenden Journalisten hatte allerdings den Eindruck, dass der etwas desorientiert wirkende Ministerpräsident weder eine Ahnung hatte, was er da sagte, noch wirklich wusste, wo sich die Bremsen, der Zündschlüssel und das Fahrzeug, dass er gerade zu steuern versuchte, befinden. Er wirkte etwas hilfsbedürftig hinter seinem Sprecher...

