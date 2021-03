Börsenflop des Tages: Deliveroo

Das ging aber gründlich in die Hose. Beim Börsendebüt von Deliveroo am Mittwoch stürzten die Aktien des britischen Essenslieferanten in den Keller. Der schon im Vorfeld auf 3,90 Pfund (4,58 Euro) pro Wertpapier gesenkte Ausgabepreis fiel zeitweise um satte 30 Prozent. Der Grund für dieses Debakel? Eine Einheitsfront von Spekulanten und Arbeitern. Klingt absurd, ist aber so. Denn wie mehrere Medien bereits Anfang der Woche berichteten, wollten Investmentfonds und einige der größten Vermögensverwalter Großbritanniens beim Börsengang von Deliveroo nicht mitmachen. Warum? »...