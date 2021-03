»Ihnen wird eine Sonderrolle zugestanden«

Was wird angesichts der Einschränkungen wegen Corona und des Kircheneinflusses auf die »stillen Tage« in diesem Jahr aus der jährlichen Aktion »Heidenspaß statt Höllenqual« am Karfreitag?

Wir werden in diesem Jahr kaum Präsenzveranstaltungen mit Tanzen und Filmvorführungen im Kino durchführen können. Was aber weniger an den Einschränkungen liegt, die der Klerus immer wieder am Karfreitag durchzusetzen versucht, als an der Pandemie. Schade. Schließlich hätten wir Grund zum Feiern. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat Anfang März rechtskräftig festgestellt, dass auch Filme »ohne Feiertagsfreigabe« wie »Das Leben des Brian« von Monty Python gezeigt werden dürfen. Das hat die Stuttgarter Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung im langjährigen Rechtsstreit mit der Stadtverwaltung durchsetzen können. Die Gruppe freut sich: »Wenn mit guten Gründen gilt, dass konfessionell gebundene Menschen in der Ausübung ihrer Religionsfreiheit nicht gestört werden dürfen, m...