Sondereinheit wird aufgelöst

Es sei »beinahe ein ganz normaler Polizeiskandal«, wie es ihn in Sachsen fast schon »im Wochenrhythmus« gebe, sagte Kerstin Köditz gegenüber jW am Mittwoch. Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag hat in dieser Hinsicht schon viel erlebt. Doch so »normal« sei der Vorfall, der am Dienstag öffentlich gemacht wurde, »eben doch nicht«, ergänzt Köditz.

Angehörige eines der vier Mobilen Einsatzkommandos (MEK) des Landeskriminalamtes hatten im November 2018 dem Betreiber eines Schießplatzes in Mecklenburg-Vorpommern etwa 7.000 Schuss Munition übergeben, die sie zuvor aus polizeilichen Beständen entwendet hatten. Im Gegenzug wurden sie auf der privaten Schießanlage »Baltic Shooters« trainiert. Brisant an dem Fall ist zum einen, dass gleich gegen 17 Angehörige des MEK ermittelt wird. Zu den Rädelsführe...