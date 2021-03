»Die US-Blockade soll uns kaputtmachen«

Sie sind nach Kuba gereist, als dort die Zahl der Covid-19-Infektionen wieder stieg. Wie sind die Einreise und der bisherige Aufenthalt verlaufen?

Als ich am 13. März eingereist bin, war die Sieben-Tage-Inzidenz gerade wieder unter die 50er Marke gesunken. Davor waren die Infektionszahlen für kubanische Verhältnisse allerdings rasant gestiegen. Während der PCR-Test in Deutschland total chaotisch ablief und ich Glück hatte, überhaupt fliegen zu können, waren die Zoll- und PCR-Formalitäten in Varadero unkompliziert. Vom Flughafen wurden wir zu einem Quarantänehotel gefahren, wo wir vier Tage im Zimmer bleiben mussten. Nach einem zweiten PCR-Test durften wir uns einen Tag später dann »frei« bewegen. Ich bin problemlos mit einem Taxi nach Havanna gefahren und halte mich seitdem bei Freunden in Vedado auf. Für kubanische Bürger ist die Einfahrt nach Havanna derzeit ohne Sondergenehmigung aber nicht möglich, da die Infektionszahlen dort relativ hoch sind.

