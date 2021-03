»Bis heute ist die Angst vor den USA in Nordkorea spürbar«

Wie verschlug es Sie als Religions- und Sozialpädagogen ausgerechnet nach Südkorea?

In meinen ersten Jahren im Beruf als Gemeindediakon ab 1981 war in unserer Gemeinde auch Pfarrer Kim Won Bae, ein Mitarbeiter aus Südkorea, tätig. Durch ihn entstanden enge Beziehungen zu Christen in der südkoreanischen Stadt Gwangju. Dort hatte die Militärdiktatur ein Jahr zuvor, im Mai 1980, einen Volksaufstand blutig erstickt und ein Massaker verübt. In Südkorea selbst fielen Nachrichten über diese Geschehnisse der Zensur zum Opfer oder waren grob entstellt. Wir jedoch konnten uns die schockierenden Bilder ansehen, die ein ARD-Korrespondent, Jürgen Hinzpeter, dort heimlich gedreht hatte.

Als ich 1986 gefragt wurde, ob ich bereit sei, über das Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland (EMS) mit Sitz in Stuttgart nach Korea zu gehen, habe ich umgehend ja gesagt. Viele der Mitglieder und der Pfarrer der Kirche, in der ich mitarbeiten sollte, waren im Widerstand gegen d...