Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. März 2021, Nr. 73

Kopftuch und ­Boxhandschuhe Jordaniens Frauen schlagen zurück Wer mal nah an einem Boxring gestanden hat oder sogar drin, der gewinnt schon Respekt vor diesem Sport. Immer mehr junge Frauen in Jordanien steigen jedenfalls mit Kopftuch und Boxhandschuhen zwischen die Seile. Die Dokumentation begleitet die 31jährige Beduinin Reem Al-Shammary, Jordaniens Meisterin im Federgewicht, beim Training mit männlichen Boxern und Kolleginnen. D 2021. Arte, Sa., 19.30 Uhr Der Untertan Schon früh empfindet der 1870 in der preußischen Provinz geborene Diederich Heßling die Faszination der Macht. Er erkennt, dass Macht das Recht verleiht, nach unten zu treten. Sein größtes Ziel ist es, der größten Macht, dem Kaiser, zu dienen. In diesem Geiste macht er Karriere. Und mit ihm fährt e...

