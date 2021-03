Olafs Fünfjahresplan

Die »Schuldenbremse« soll gemäß den Beschlüssen des Bundestages ab 2023 wieder gelten. Der wahrscheinlich bis Herbst amtierende Finanzminister Olaf Scholz darf also in der Finanzplanung ab 2023 nur eine minimale Neuverschuldung einkalkulieren. Scholz’ Plan bis 2025 plus der geplante Haushalt für das nächste Jahr wurden vom Bundeskabinett gebilligt und am vergangenen Mittwoch der Presse vorgestellt. Die interessierte sich an diesem Tag für die sensationelle Entschuldigung der Kanzlerin für die dummen Entscheidungen, die sie zwei Tage zuvor getroffen hatte, und nicht für die Hunderten von Milliarden Euro hin oder her.

Dabei sind diese eigentlich interessanter. Zwar wird die Finanzplanung schon wegen der Bundestagswahl im September bald Makulatur sein. Das tatsächliche Budget für 2022 wird vom neu gewählten Bundestag beschlossen. Dennoch ist es lobenswert, dass auch der Staat im Kapitalismus einen Fünfjahresplan aufstellt. Der Plan ist interessant, weil er ze...