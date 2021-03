Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. März 2021, Nr. 73

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Giftopfer des Tages: Weißkopfseeadler Michael Merz Benjamin Franklin muss seinen Zeitgenossen im 18. Jahrhundert als äußerst pragmatischer Mensch erschienen sein. Er erfand den Blitzableiter und einen effizienten Holzofen, gründete freiwillige Feuerwehren. Lauter nützliche Dinge, die die USA in ihren ersten Jahren gut brauchen konnten. Und Franklin plädierte dafür, den Truthahn zum Wappentier des gerade gegründeten Landes zu machen. Das dicke Federvieh galt den ersten Kolonialisten als Symbol des Überlebens. Freundlich gesinnte Ureinwohner hatten ihnen den gebratenen Vogel als Festmahl dargereicht...

Artikel-Länge: 1751 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen