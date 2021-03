Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. März 2021, Nr. 73

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Weiter keine Transparenz Großzügige Ausnahmeregelungen: Bundestag billigt Einführung eines Lobbyregisters Markus Bernhardt Am Donnerstag abend hat der Bundestag die Einführung eines Lobbyregisters beschlossen. Damit wollen CDU/CSU und SPD nach langen Diskussionen mehr Transparenz über die Einflussnahme von Lobbyisten auf Entscheidungen von Mandatsträgerinnen und -trägern herstellen. Für den Gesetzentwurf stimmten die Regierungsfraktionen; FDP, Linke und Bündnis 90/Die Grünen enthielten sich der Stimme. Die AfD stimmte dagegen. Der verabschiedete Gesetzentwurf sieht unter anderem die Schaffung einer Registrierungspflicht für Personen vor, »die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag ausüben und dabei im demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess mitwirken«. Außerdem sind »Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter« nunmehr verpflichtet, »sich einen Verhaltenskodex zu geben, der Grundsätze integrer Interessenvertretung definiert und ein öffentliches Rügeverfahren bei Verstößen vorsieht«. Am Freitag billigte auch der Bundesrat, der auf seine norm...

