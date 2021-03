Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Marie Curie Marie Curie war die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt, und die erste Frau, die an der Pariser Sorbonne lehrte. Trotz ihrer Brillanz hatte sie es schwer, sich im Männerklüngel Wissenschaft zu behaupten. Als sie lange nach dem Unfalltod ihres Mannes Pierre eine Affäre mit dem verheirateten Wissenschaftler Paul Lange­vin beginnt, bekommt sie Probleme. D/PL/F 2016. Arte, 20.15 Uhr Terminator – Die Erlösung Ach ja, die KI. 2018: John Connor ist Chef der Widerstandsbewegung, die gegen die Macht der Maschinen kämpft. Bei einem Einsatz gerät er in einen Hinterhalt und überlebt als einziger. USA/D/GB/I 2009. Mit Christian Bale und einigen Reminiszenzen. RTL 2, 20.15 Uhr Mary Shelley’s Frankenstein Ingolstadt im 18. Jahrhundert – und noch ohne Audi, ein beschauliches Städtchen: Der Medizinstudent Victor Frankenstein lernt Dr. Waldman kennen, d...

Artikel-Länge: 2661 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen