TV-»Revolutionsexperte« Macron

In seiner zweiten Heimat, in Griechenland, ist Nikolaos Aliagas ein wirklich prominenter, ja, berühmter Mann. In Frankreich, vielmehr in Paris, wo er aufwuchs, lebt und arbeitet, gehört der TV-Entertainer zu den eher belächelten Vertretern des seichten Showbiz. Als Vorturner in den Sendungen »Star Academy« und »The Voice« lässt er vor allem Menschen zu Wort und Gesang kommen, die an ihr Talent als Künstler glauben oder einfach sonst nichts zu tun haben.

Das änderte sich am Mittwoch abend. Da hatte er den Staatspräsidenten Emmanuel Macron oder der ihn zu Gast. Und es ging, laut Vorabpressemitteilung, um »die Revolution«. Die Französische im allgemeinen und die griechische im besonderen. Ein Kulturgespräch unter Männern, die sich sympathisch finden, auf den Staatskanälen FR 5 in Paris und ERT in Athen zur besten Sendezeit.

Was die aktuell herausragenden Vertreter des europäischen Neoliberalismus, nämlich Macron und den griechischen Ministerpräsidenten ­Kyriak...