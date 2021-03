Salzburg, die Stadt der Schiffahrt

Das »Café Bazar« am Ufer der Salzach vis-à-vis der Salzburger Altstadt ist eines der berühmtesten Kaffeehäuser Österreichs. Seit Jahrzehnten geht hier die internationale politische und künstlerische Prominenz ein und aus. Herr Groll schätzte das Café aus drei Gründen. Zum einen hat man vom Garten einen großartigen Blick auf die am anderen Ufer der Salzach liegende Altstadt und die pittoreske Festung Hohensalzburg, zum anderen kann man vom Café aus die Abfahrts- und Wendemanöver des Speedboots »Amadeus Salzburg« verfolgen, das bis zu 80 Personen mit hoher Geschwindigkeit zum Schloss Hellbrunn, einem Prachtbau aus der Zeit des Manierismus, bringt. Schließlich schätzte Herr Groll das über hundertzwanzig Jahre alte Haus an der Salzach wegen seines großartigen Wendeltreppenliftes zur Behindertentoilette im ersten Stock. Man kann die Fahrt mit dem langsamen Lift kurzweilig gestalten, an den Wänden hängen fotografische Porträts von Max Reinhardt über Arturo Tosc...