Das leise Rauschen der kleinen Wellen

Es schien ihm, als wäre er erstarrt. Durch seinen Kopf aber fegte ein Wirbelsturm. Gedanken und Abwägungen, Befürchtungen und Überlegungen fielen ineinander, ohne dass er eines dieser Bruchstücke fassen konnte. Und obwohl er wusste, dass er jetzt – jetzt! – etwas sagen musste, starrte er sein Gegenüber nur an. Er sah, wie sich der Mund des Mannes, der sein Chef war, ganz langsam bewegte und seine Lippen wie in Zeitlupe Wörter formten. Er vermutete die Ursache für diese Wahrnehmung darin, dass seine Gedanken so ungewöhnlich schnell durch sein Gehirn rauschten. Er hatte keine Zeit, über dieses Phänomen nachzudenken. Seit dem Satz, auf den er reagieren musste, waren ein paar Sekunden oder sogar erst Bruchteile von Sekunden vergangen. Durch seinen Kopf war in diesem kurzen Augenblick aber bereits eine lange Liste an Vergleichen und Möglichkeiten gerast. Es hatten sich Auswege eröffnet und Ausreden geformt, die er verworfen hatte, bevor er diese zu Ende denken...