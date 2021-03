Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. März 2021, Nr. 61

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Ekel Stefan Gärtner Die Autorin und Feministin Sophie Passmann, 27, hat ein Buch geschrieben, das zwar nicht »Generation E-Golf« heißt, aber doch von ihr handelt, und das Interviewduo der Süddeutschen Zeitung wusste gleich Bescheid übers »große Dilemma der bestens ausgebildeten, bürgerlichen Mittelschicht: Wir wissen, wie man eigentlich leben müsste, dass man zum Beispiel kein Fleisch essen und nicht übers Wochenende nach London fliegen sollte, tun es aber trotzdem.« Deshalb heißt es vermutlich Servicejournalismus, weil er nicht weiß, was so ein Dilemma eigentlich ist, und deshalb das Dilemma, das nur dann eins wäre, wären wir verpflichtet, übers Wochenende nach London zu fliegen und Fleisch zu essen, fürs dankbare Publikum auflösen kann: Wir tun es trotzdem. Alle tun es! Und wenn die Kinder und Großkinder dereinst fragen, warum man denn ins Steakhaus n...

Artikel-Länge: 2622 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen