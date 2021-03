»Viele gehen offenbar davon aus, das Problem sei erledigt«

Anlässlich des zehnten Jahrestags der Atomkatastrophe in Japan mahnt das Bündnis Fukushima-Neckarwestheim bei Protesten vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg an diesem Sonntag, das dortige »Rissekraftwerk« Neckarwestheim stillzulegen. Für wie gefährlich halten Sie es?

Bei Routineuntersuchungen in Neckarwestheim kam heraus, dass es Schäden an Rohren gibt, die radioaktives Wasser enthalten. Das war uns schon 2018 bekannt. Wie schnell die Risse dort wachsen, ist nicht berechenbar. Obgleich es während des laufenden Betriebes keine Kontrollmöglichkeit gibt, hat das Stuttgarter Umweltministerium dem Betreiber EnBW erlaubt, den Reaktor noch elf statt neun Monate zu betreiben: Zwei zusätzliche riskante Monate! Alle bisherigen Unfälle im AKW waren durch das Zusammentreffen verschiedener Faktoren ausgelöst. Einen Teil der Fehler hatte man davor stets gekannt, sich aber darauf verlassen, dass nichts weiter passiert. Das Umweltministerium aber meint: Wir schaff...