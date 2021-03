Provisions-Gap

Frauen müssen im Durchschnitt für das gleiche Geld 69 Tage im Jahr mehr arbeiten als Männer. Trotz einer deutlichen Verbesserung in den letzten Jahren liegt der »Gender Pay Gap« in Deutschland immer noch bei 19 Prozent. Wenn also CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner anrüchige Lobbyarbeit macht und für Nutella wirbt, muss sie deutlich mehr Zeit investieren als beispielsweise Unionskollege ...