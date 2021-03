Plätze im Fahrstuhl

Dynamo Dresden fühlt sich allmählich in der fußballerischen Drittklassigkeit deplaziert. Mit Blick auf die nüchternen Zahlen könnte da sogar etwas dran sein. Mit sechs Punkten führt man nach dem lockeren 4:0-Spaziergang am Wochenende beim SV Meppen die Tabelle an, auf die Nichtaufstiegsränge sind es bereits zehn Zähler Vorsprung. »Es wird zwar auch in der 3. Liga guter Fußball gespielt, aber natürlich will man dort nicht mehr Zeit verbringen, als man unbedingt muss«, bekräftigte Dynamo-Coach Markus Kauczinski nach dem Erfolg im Emsland. Christoph Daferner brachte seine Elf schon nach 180 Sekunden in Front, Winterneuzugang Heinz Mörschel, vom ungewohnt boulevardfreudigen Kicker inzwischen zu »Magic Mörschel« geadelt, legte später zwei Tore nach. »Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir hochwollen«, urteilte hinterher Philipp Hosiner, der per E...