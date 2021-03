Der ewige GAU? Zehn Jahre Fukushima

Deutschland ist ausgestiegen, Japan und die meisten anderen Industrie­nationen setzen weiter auf Atomkraft. Die Doku zeichnet nach, was vor zehn Jahren geschehen ist, und fragt, was Japan, aber auch die Welt, aus dem Nuklearunfall gelernt hat.

ZDF, 20.15 Uhr

Der Osten – Entdecke, wo du lebst

Ins Hopfenland im Elbe-Saale-Winkel begeben wir uns, dahin, wo das grüne Gold aus Prosigk herstammt. Was wären wir ohne Hopfen? Nichts! Und wie kompliziert alles war, in der Gegend: Denn der Hopfen war in Sachsen-Anhalt nicht heimisch. Erst 1945 bringen ihn böhmische Umsiedler aus der Tschechoslowakei in den Elbe-Saale-Winkel mit und züchten ihn, mehr aus Sentimentalität in ihren Gärten. Das ändert sich mit der Grü...