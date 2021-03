Schmähkampagne nachgegeben

Der bekannte kubanische Sänger, Songwriter und Perkussionist Yulien Oviedo darf nicht in Miami auftreten, weil er sich weigert, Kuba als »Diktatur« zu bezeichnen. Wie das in Florida erscheinende Contraportal »ADN Cuba« am Donnerstag meldete, haben die Besitzer des Restaurants La Mesa ein für den 18. März geplantes Konzert des Musikers abgesagt und damit einer Schmähkampagne des antikommunistischen Influencers Alex Otaola nachgegeben.

Oviedo, der sich derzeit in Miami aufhält, hatte Anfang Februar in einem Interview eingeräumt, dass es in Kuba zwar »Episoden von Repression« gegeben habe, auf Nachfrage aber erklärt: »Ich glaube nicht, dass Kuba eine Diktatur ist.« Als eine solche würde er die Herrschaft Adolf Hitlers bezeichnen, während der Menschen getötet wurden, fügte der Musiker hinzu. Das kam in Miami gar nicht gut an. Otaola verlangte vom Management des auch für Musikveranstaltungen genutzten Restaurants, den Auftritt des Sängers zu verhindern. Oviedo,...