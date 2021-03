In der Affäre um die fürstlich vergütete »Vermittlung« von Geschäften mit Coronaschutzmasken, die seit Tagen zu hektischen Aktivitäten in den Parteizentralen von CDU und CSU führt, hat der CDU-Politiker Nikolas Löbel am Montag mit sofortiger Wirkung sein Bundestagsmandat niedergelegt. Außerdem wurde bekannt, dass er aus der Partei ausgetreten ist. Zahlreiche Unionspolitiker hatten Löbel und den CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein, die beide »Provisionen« kassiert hatten, zum sofortigen Verzicht auf ihre Mandate aufgefordert. Nüßlein trat am Nachmittag aus der CSU aus, klammert sich aber augenscheinlich weiter an sein Mandat. CSU-Chef Markus Söder hatte ihm mit »parteilichen Konsequenzen« gedroht.

Söder, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus und CDU-Chef Armin Laschet hatten zuvor den Druck erhöht. Ziel ist offensichtlich, durch drastische Absetzbewegungen Distanz zu Löbel und Nüßlein aufbauen. Söder sagte im ZDF-»Mor...