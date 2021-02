Geheimnisvolle Baustelle

Auf dem Gelände von Israels Atomreaktor bei Dimona wird seit mindestens zwei Jahren in großem Umfang gebaut. Bemerkt wurde es anscheinend erst jetzt, zuverlässige Informationen gibt es nicht. Und die israelische Regierung schweigt hartnäckig.

Am 18. Februar ließ das International Panel on Fissile Material (IPFM) Satellitenfotos der Baustelle veröffentlichen, angeblich vom 4. Januar. Der 2006 gegründete Arbeitszusammenhang ist in der US-Universität Princeton ansässig. Ihm gehören laut Website »unabhängige Nuklearexperten aus 17 Ländern« an. Zentrum der Bautätigkeiten ist demnach IPMF ein tief aufgegrabenes Gebiet von ungefähr 140 Metern Länge und 50 Metern Breite. Die Baustelle befindet sich wenige hundert Meter von der eigentlichen Reaktoranlage entfernt. Dimona liegt in der Luftlinie 80 Kilometer von Jerusalem entfernt im Norden der Negev-Wüste.

Die Tiefe der Baugrube lässt nach Schätzung von Experten auf eine Planung von zwei oder drei unterirdischen Stoc...