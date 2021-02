Inspiration für Generationen

Von den kleinen Theaterbühnen in Harlem über Engagements am New Yorker Broadway bis in die glitzernde Lichterwelt des US-amerikanischen Filmgeschäfts – zu allen Zeiten ihrer lebenslangen Karriere erstrahlte die Kunst der Schauspielerin Cicely Tyson. Am 19. Dezember 1924 wurde sie in East Harlem geboren. Ihre Eltern waren von Nevis Island, einer Karibikinsel der Kleinen Antillen, in die Vereinigten Staaten eingewandert. Obwohl ihre sehr religiöse Mutter es nicht zulassen wollte, zog es die junge Cicely schon früh zur Bühne.

Ob es nun Rollen in Dutzenden von Filmen, Fernsehspielen oder ihre Auftritte auf der Bühne des Lebens waren, stets weigerte sie sich, ihr Volk in einem Licht darzustellen, das seine Würde und Geschichte verleugnete. Sicher war das einer der Gründe dafür, dass ihr eine Reihe von Rollen gar nicht erst angeboten wurden. Aber wie bei ihrem Kollegen Ossie Davis und ihrer Kollegin Ruby Dee – beide aktiv in der Bürgerrechtsbewegung und vor ihr ...