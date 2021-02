Tönnies auf die Finger schauen

Die Beschäftigten in der Fleischindustrie müssen seit Jahren unter sklavereiähnlichen Bedingungen schuften. Mit dem von der Bundesregierung verabschiedeten Arbeitsschutzkontrollgesetz sollen die Standards höher gesetzt werden. Gewerkschafter, kirchliche Vertreter und Mitglieder der Beratungsstelle »Faire Mobilität« diskutierten am Freitag online auf der dritten »Initiativenkonferenz Fleisch­industrie«, wie es um die Umsetzung des Gesetzes bestellt ist. »Mehr als 100.000 Beschäftigte in der Fleischwirtschaft haben es verdient, dass sie zu fairen Bedingungen arbeiten«, sagte Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG).

»Seit vielen Jahren engagieren sich die Beteiligten ...