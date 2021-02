Insofern massiv nachvollziehbar

massiv

Man fühlt sich ja, was Sprachbetrachtung anlangt, sehr oft sehr alleine auf der Welt; geradezu geht es einem wie Veronica Cartwright am Schluss von »Die Körperfresser kommen«, als sie im Heer der Entseelten plötzlich Donald Sutherland entdeckt, der dann aber mit ausgestrecktem Zeigefinger und dem monströsen Brüllen eines invasorischen Außerirdischen da­rauf aufmerksam macht, dass er längst so entseelt ist wie alle anderen.

Wie schön mithin, dass wem was auffällt, was einem selbst schon aufgefallen ist, ohne dass es bislang jemand anderem aufgefallen wäre. Nun ist es Arno Frank in der Taz aufgefallen, dass sich »durch die Straßen der Kommunikation« neuerdings »ein massives Adjektiv« schiebe, »das alle anderen Wörter massiv beiseite rammt«. Und Frank ist gleich die passende Metapher eingefallen: »der SUV der Sprache«.

Auch wenn »das SUV« ein Quentchen richtiger wäre: »Massiv« ist in der Tat eine der höllischsten Vokabeln der Gegenwart, ein, wie Frank sc...