Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm Nach dem überragenden Welterfolg der »Dreigroschenoper« will das Kino den gefeierten Autor für sich gewinnen. Doch Bertolt Brecht möchte nicht nach den Regeln der Filmindustrie spielen. Seine Vorstellung vom »Dreigroschenfilm« ist radikal, kompromisslos und politisch. Er will eine völlig neue Art von Film machen und weiß, dass die Produktionsfirma sich niemals darauf einlassen wird. B/D 2018. 3sat, Sa., 20.15 Uhr Die Skisaga Die Geschichte des Skifahrens wurde von starken Persönlichkeiten geschrieben, die einen neuen Lebensstil in ländliche Täler brachten. Dass daraus dann die niedrigste Ischgl-Vulgarität und tödliche Dummheit geworden ist, ist wieder ein anderes Paar Skistiefel. CH 2020. Arte, Sa., 21.45 Uhr Das Geheimnis der Sahara Klassisches Wochenendabenteuerkino, als TV-Serie inszeniert: Im Hoggar...

