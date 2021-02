Die Feier des Guten

Auf die Frage, wo Bilder Willi Sittes besichtigt werden können, fällt es schwer, ein größeres Museum zu nennen. Sein titanisches Lebenswerk lagert in den Depots der Museen und im Nachlass. Eine große Schau wird es im Jahr seines 100. Geburtstages erst ab dem 3. Oktober – dann hoffentlich ohne Coronaeinschränkungen – in Halle geben, wo Willi Sitte seit Ende 1947 lebte. Vielleicht findet sein Werk im dortigen Kunstmuseum Moritzburg künftig eine Heimstatt.

Zum Jubiläum 2001 und danach scheiterten große Sitte-Ausstellungen an dem so einfältigen wie verrückten Standpunkt, dass ein Museum Sittes Bilder nur zeigen dürfe, wenn es zugleich seine, wie gesagt wird, »verwerfliche Biographie« präsentiere. Die Schau in Halle soll unter dem Titel »Sittes Welt« eine sachlich-objektive Auseinandersetzung mit seinem künstlerischen Schaffen ermöglichen. Die verlautbarte Ankündigung scheint dem aber entgegenzustehen, denn nach wie vor wird der Künstler auf eine angebliche Pol...